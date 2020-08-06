إشبيلية يتخطي روما ويتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
تأهل نادي إشبيلية الإسباني إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه الصعب عل روما الإيطالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بدور الستة عشر للمسابقة على ملعب (إم إس في أرينا) بألمانيا.

كان مقررا أن تجرى مباراة الفريقين في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعليق فعاليات البطولة بأكملها، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة، بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقرر لها بسبب ضيق الوقت.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح سيرخو ريجيلون النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلى ملعب (باي أرينا) بلغ بايرليفركوزن الألماني دور الثمانية أيضا، بتغلبه 1 / صفر على ضيفه جلاسجو رينجرز الأسكتلندي.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب الفريق الأسكتلندي في 12 مارس الماضي، قد انتهت بفوز ليفركوزن 3 / 1، ليأتي تأهل الفريق الألماني للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

ويدين ليفركوزن بفضل كبير في تحقيق فوزه اليوم للاعبه الفرنسي موسى ديابي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روما الدوري الأوربي إشبيلية

أخبار تهمك

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 4 ساعات

لاتسيو يضمن التأهل للدور الأوروبي بعد خروج روما

منذ ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: منع دخول مصر دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

منذ أقل من ساعة

كبير مرشدين قناة السويس يكشف عن مفاجأت تذاع لأول مرة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 131 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إشبيلية يكرر فوزه على لاتسيو ويتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

ليفربول يحرق "أليانز أرينا" ويقهر بايرن ميونيخ بالثلاثة ويتأهل لربع نهائي الأبطال

حصاد الدوري الأوروبي 2019| هازارد يتوج باللقب قبل الرحيل إلى ريال مدريد.. والانتر وأياكس أبرز المنضمين لدور الـ32

مانشستر يونايتد وإنتر وأشبيلية يتأهلون إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي

موعد انطلاق قرعة الدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي اليوم

بعد اهتمام ريال مدريد.. هافيرتز يضغط للرحيل عن ليفركوزن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

الحكومة: منع دخول مصر دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا