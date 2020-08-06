محافظ كفرالشيخ: تحرير 34 محضراً للمتسللين والمخالفين بمصيف بلطيم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
يشهد مصيف بلطيم تشديدات أمنية، لمنع التواجد على الشواطئ، حفاظا على صحة المواطنين،من تعرضهم للغرق،ويحاول البعض التسلل للمصيف عبر الكثبان الرملية، وتمكنت نقطة شرطة المصيف بالتعاون مع مجلس مدينة المصيف من ضبط المخالفين وتحرير 34 محضرًا.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه حذر عدة مرات من التواجد بشواطئ مصيف بلطيم، حفاظا على صحة المواطنين، وحرصتا على حياتهم من تعرض البعض للغرق، وأنه وجه باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، والسماح بالمقيمين ومن لديهم شقق وفلات بالدخول، ويحذر تواجدهم على الشواطئ، حرا على حياتهم.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع أعمال رفع الطبقة الاسفلتية بطريق المنيا بكاوتش التابع لقرية الحرية، لبدء وضع طبقة السن الأولى، لتجهيز الطريق لعملية الرصف يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بمركز ومدينة قلين، لإنهاء أعمال الرصف، تيسيرًا للحالة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بالتعاون مع التموين من تحرير 11 محضرًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، مشددة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.



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