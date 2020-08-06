في لافتة إنسانية.. ستار سعد يزور البيوت اللبنانية عقب انفجار بيروت

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قام الفنان العراقي ستار سعد بزيارة المنازل بلبنان عقب تعرض بيىوت لانفجار هائل أدى إلى خسارتها أرواح كثيرة وإصابات.



وقال ستار سعد أثناء زيارته لبيروت مع المحافظ اللبناني مقدما واجب العزاء لما حدث بلبنان وقام بمشاركة هذا الفيديو عبر حسابه على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".



وكتبت تعليقا قائلا: "تعازينا لشعب لبنان الحبيب وشكرا لمحافظ لبنان القاضي مروان عبود على الاستقبال في مركز المحافظة الله يرحم شهداء بيروت".