ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة الأقصر



وقال عبد اللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن ترتيب الاوائل فى الثانوية العامة على مستوى المحافظة بالشعبة العلمية علوم جاء كالتالي:



سعاد أحمد عبد الصبور المركز الأول 409 درجة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالأقصر، بيتر حنا بباوى المركز الثانى 408.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية، فلوباتير منير عجيب المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية، ايمان محمد عبد الرحمن المركز الثاني مكرر 408.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، احمد ابو العزايم نوبى مغازى المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا، ماريو ايليا شوقى المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية العسكرية، جهاد خميس محمد على المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة الامام على بن ابى طالب باسنا، امنية محمد الحسين عبد الستار المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة ابو بكر الرسمية لغات بالأقصر، إسراء عبد الدايم محمد خضرى المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة إسنا الثانوية بنات، أحمد يس ضاحي يس المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة النمسا الثانوية المشتركة بإسنا، ابراهيم جمعه محمد معوض المركز الثانى مكرر 408.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.



كما جاء ترتيب طلاب الشعبة العلمية رياضيات كالتالي:



مصطفى مهدى محمد سيد المركز الاول 406 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا، عمر منصور محمد عبدالعال المركز الثانى 404 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية، بيشوى اوسامة سمير المركز الثالث 402.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية، محمود سعيد سيد المركز الرابع 402 درجة مدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية، محمود عبد الحميد محمد المركز الخامس 401.5 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا، عبدالرحمن محمد موسى المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنين، اسراء ممدوح عبدالرازق المركز الخامس مكرر 401.5 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات، عبدالله احمد عبدالله المركز الثامن 400.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، صالح محمد نجيب صالح المركز التاسع 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا، طارق سيد محمد المركز التاسع مكرر 400 درجة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بإسنا.



وجاء ترتيب طلاب الشعبة الادبية كالتالي:



ايمان عبد القوى محمد سالم المركز الاول 406.5 درجة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بالأقصر، محمود فرج عطية محمد المركز الثانى 403 درجة مدرسة التحرير الثانوية بالطود، هبة السيد خليل عبده المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات، محمد صلاح الدين فؤاد المركز الثانى مكرر 403 درجة مدرسة العشى الثانوية بالزينية، رويدا مصطفى محمد المركز الخامس 402 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات، زينب السيد خليل عبده المركز السادس 401 درجة مدرسة اسنا الثانوية بنات، ايه عبد النبى جاد الرب المركز السابع 400.5 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات، فاطمة محمد انصارى مكى المركز الثامن 400 درجة مدرسة ارمنت الثانوية بنات، مريم احمد ابو الحجاج عبدالرحمن المركز الثامن مكرر 400 درجة مدرسة الاقصر الثانوية بنات، نسمة عبدالناصر حسن احمد المركز العاشر 399.5 درجة مدرسة الزينية الثانوية.







أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن أسماء الطلاب الأوائل على الثانوية العامة بالمحافظة.