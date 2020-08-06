التمريض العسكري بعد الثانوية 2020-2021 .. شروط التقديم في التمريض العسكري 2020-2021 والأوراق اللازمة

التمريض العسكري 2021 بعد الثانوية ، نقدم لكم متابعي بوابة الفجر الإلكتروني شروط الالتحاق بالتمريض العسكري الذي يعتبر من اهم المجالات المجالات التي يبحث عنها الطلاب بعد التخرج من الثانوية العامة لما له من مميزات عديدة يرغب الكثيرين الحصول عليها ومن اهم مميزاته انه لا يتطلب الحصول على مجموع ونسبة مئوية مرتفعة في الثانوية العامة لذلك نوفر لكم شروط الالتحاق بالتمريض العسكري والاوراق المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2020-2021.









التمريض العسكري بعد الثانوية





التمريض العسكري يدرس في المعاهد التابعة للقوات المسلحة المصرية ويستطيع المتخرجين العمل في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة دون الالتحاق بأي كليات او معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي.





لا يوجد اختلاف كبير بين طبيعة دراسة التمريض العادي والتمريض العسكري فكلاهماا مهنة مساعدة الطبيب وتقديم يد العون للمريض ومتابعة الخطة العلاجية مع الطبيب للمريض.









شروط التقديم في التمريض العسكري





الحصول على شهادة الثانوية العامة قسم علمي علوم او الحصول على الثانوية الازهرية قسم علمي.





الحصول على مجموع 60% على الاقل و 70% في اللغة الانجليزية ولا بد الحصول على الحد الادنى للقبول

عمر المتقدم يكون بين 17 و 21 عام.





ان يكون المتقدم مصري الجنسية من ابوين مصريين و لا يقبل من الاجانب الحاصلين على الجنسية المصرية من التقدم.





شهادة حسن سيرة وسلوك.





لا يتم قبول الطالب أو الطالبة المتزوجة ولا يُسمح لهم بالزواج أيضًا طوال فترة الدراسة.





لابُد أن يجتاز الطالب الاختبار النفسي والطبي قبل القبول النهائي بالمعاهد الصحية العسكرية.









الأوراق اللازمة للتقديم في التمريض العسكري





تقديم فيش وتشبيه لكل من الطالب وولي الأمر.





تقديم شهادة ميلاد الطالب ولابد ان يتم استخراجها من الكمبيوتر.





تقديم 9 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء.





بيان النجاح في شهادة الثانوية العامة.





نموذج 1 جند و 9 جند للطلاب الذكور.





صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ان وجدت.



