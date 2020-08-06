الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 0 روما | دور الـ 16 من الدوري الأوروبي الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:13 م محمد مرعي Advertisements تأهل إشبيلية إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على روما الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء. أخبار تهمك رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة منذ حوالي 9 ساعات عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي منذ حوالي 4 ساعات فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت منذ حوالي 8 ساعات أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض» منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله منذ ساعتين و 12 دقيقة الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إنبي منذ ساعة و 28 دقيقة مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري منذ حوالي 4 ساعات كبير مرشدين قناة السويس يكشف عن مفاجأت تذاع لأول مرة منذ ساعة و 9 دقيقة ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري منذ ساعة و 25 دقيقة عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي منذ حوالي 4 ساعات زيدان يكشف سر استبعاد بيل من أمام مانشستر سيتي.. ويؤكد على جاهزية هازارد منذ أقل من ساعة فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور منذ حوالي 5 ساعات برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي منذ ساعة و 27 دقيقة عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور) منذ حوالي 11 ساعة لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس منذ أقل من ساعتين أجايي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي منذ أقل من نصف ساعة