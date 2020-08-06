أول تعليق من الراقصة ليندا بعد طرح نصر محروس لأغنية ضارب عليوي بدونها

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أعربت الراقصة ليندا، عن استيائها من حذف الجزء الخاص بها، في أغنية “ضارب عليوي” للمطرب مصطفى شوقي والمنتج نصر محروس، وطرح نسخة جديدة بدونها مما أثار غضبها.



وقالت ليندا ” في تصريحات صحفية: “في البداية طلب المنتج نصر محروس أن أقوم بإرسال صور لـ4 بدل رقص لاستخدامها في الكليب لكنني رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص لأنني سأدخل بيوت أسر مصرية ولا أريد أن يتم التركيز على جسدي ولكن طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز على مضمون الأغنيه وأدائي وليس على ملابسي، وهنا أرسل لي الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للبس الذي يريده والذي سأقوم بارتدائه في الكليب، ورغم رفضي لكنه أصر لذلك وافقت أن يكون كذلك ولكن نقوم بإبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا”.



وأكدت ليندا أن ملابس الكليب كاملة كانت من تصميم ستايلست الكليب فيكتور محروس (نجل المنتج نصر محروس )، وأن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث.



واختتمت ليندا حديثها بأنها غاضبه ليس لحذف مشاهدها من الكليب أو إعادة عرضه بدونها ولكنها حزينة لكونها قد ظلمت في هذا الأمر وأن الحقائق تبدلت، وتساءلت ماذا كان سيحدث أسوأ من ذلك إذا وافقتُ المنتج والمخرج نصر محروس وارتديت الملابس التي كان يريد أن أرتديها في بادئ الأمر.



ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية مصرية خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أصولها مصرية، أبوها مصري الجنسية، تعشق المزيكا والأغاني المصرية وهو السبب في عشقها للرقص الشرقي.