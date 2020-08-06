الزمالك يعبر المصري بفضل هدف «الهداف»

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” وحسام أشرف في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وشهدت المباراة رتم سريع من بدايتها من جانب الفريقين وباغت الزمالك بمحاولة عن طريق حسام أشرف من الجانب الأيسر قبل أن يشتتها الدفاع .





بعدها يشن الزمالك هجمة من الجانب الأيمن لكن الحكم يحتسب الكرة تسلل ثم يحاول مجددا محمد عبدالشافي من الجانب الأيسر ولكن تمر الكرة بدون خطورة .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة بعد كرة من حسام أشرف من الجانب الأيسر يمررها زيزو عرضية يحاول عليها لاعبو الزمالك لكن الحكم يحتسب الكرة خطأ لصالح المصري في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .





ورد المصري بمحاولة عن طريق أحمد ياسر ومحمود وادي لكن يتدخل محمود علاء وينهي الهجمة البورسعيدية مبكرا ويرد الزمالك بكرة طولية لإسلام جابر تصل لعبدالشافي داخل المنطقة ويتدخل الدفاع ويبعدها لركنية لكنها تمر بدون خطورة .





ويمرر زيزو كرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر يرتقي عليها مصطفى محمد برأسية قوية يخرجها الحارس أحمد مسعود بصعوبة لركنية في الدقيقة 14 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك هجماته ويمرر حازم إمام عرضية يحولها الونش قوية بتسديدة مباشرة يبعدها الحارس بصعوبة وترتد لمصطفى محمد ليسددها يسارية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 15 من عمر المباراة .





ويرد المصري بهجمة خاطفة يتدخل عبدالشافي ويبعدها لركنية ترتد من جديد بعرضية من الجانب الأيمن يبعدها محمود علاء لركنية جديدة لكنها مرت بدون خطورة في وسط الملعب ويحصل المصري على ركلة حرة بوسط الملعب تمر طولية لخارج الملعب في الدقيقة 18 من عمر المباراة.





وينطلق حسام أشرف بمرتدة خاطفة ويحولها لإسلام جابر ويحصل عليها مجددا داخل المنطقة لكن كان في موقف تسلل وتعود الكرة لتنحصر في وسط الملعب في ظل تكتلات دفاعية للمصري البورسعيدي وغلق للمساحات .





وينطلق المصري بهجمة مرتدة خاطفة ويتدخل محمد حسن بإعاقة ويحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك من الجانب الأيسر عن طريق حسام أشرف وزيزو وتدخل دفاع المصري لإفساد الهجمة والرد بمرتدة من الجانب الأيمن يخرجها الونش رمية تماس ويوقف الحكم محمد عادل المباراة في الدقيقة 30 من عمر المباراة لالتقاط الأنفاس .





ويعود المصري في محاولات من الجانب الأيمن وعمق الملعب لمحاولة فتح ثغرة بدفاع الزمالك لكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل .





وينطلق عبدالشافي من الجانب الأيسر ويستلم كرة طولية يحولها عرضية متقنة لمصطفى محمد في مواجهة المرمى ليلعبها رأسية لكنها ترتطم بأرض الملعب وتضيع أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة 35 من عمر المباراة .





وينطلق فرجاني ساسي من الجانب الأيسر مع عبدالشافي ليعيدا الكرة لوسط الملعب لمحمد حسن لتصل لإسلام جابر بعدها عرضية من حازم إمام يحاول عليها مصطفى محمد لكن بدون خطورة .





ومن كرة مرتدة للمصري يتدخل فرجاني ساسي بعرقلة في وسط الملعب ويحصل معها على بطاقة صفراء في الدقيقة 39 من عمر المباراة .





وتهدأ المباراة بوسط الملعب ومحاولات من حسام أشرف وزيزو لكن بدون خطورة ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 45 يلعبها زيزو عرضية يشتتها الدفاع بعيدا عن المنطقة .





ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع تمر بدون خطورة من الفريقين رغم محاولات الزمالك من جانبي الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .





وفي الشوط الثاني حاول الزمالك الذي شارك بنفس التشكيل الأساسي فرض سيطرته مبكرا على وسط الملعب ومحاولات من جانبي الملعب لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى المصري .





و إنطلاقة من حازم إمام من الجهة اليمنى يلعبها عرضية يبعدها اللاعب عمرو موسى بعدها يحاول زيزو وحسام أشرف لكنها بدون خطورة .





ويكثف الزمالك من هجماته وينجح محمود علاء في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد ركنية لعبها إسلام جابر عرضية يشتتها الدفاع ثم يحاول عليها فرجاني ساسي وسط دربكة دفاعية لتصل لعلاء الذي سددها قوية بقدمه في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





ويرد المصري بمحاولة خاطفة وعرضية من كريم العراقي من الجهة اليمنى وخروج من الحارس محمد أبو جبل وتمر الكرة منه ليبعدها حازم إمام في تغطية عكسية مميزة.





وتستمر محاولات الزمالك وبينيات من لاعبي الوسط وينطلق حازم إمام ويمرر الكرة عرضية يتصدى لها الحارس مسعود بثبات .





إنطلاقة رائعة من اللاعب حسام أشرف من الجهة اليسرى يدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تعلو العارضة بقليل في الدقيقة 64 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك محاولاته وتسديدة من إسلام جابر من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس أحمد مسعود.





وحاول زيزو إضافة هدف ثاني في الدقيقة 66 بعد اختراق لمنطقة جزاء المصري من الجهة اليسرى وتسديدة قوية علت العارضة بقليل.





ويمرر زيزو عرضية من الجهة اليسرى على رأس اللاعب مصطفى محمد الذي يحولها برأسية متقنة في إتجاه المرمى ليتصدى لها الحارس أحمد مسعود ببراعة في الدقيقة 70 من عمر المباراة إلى ركنية لكنها مرت بدون خطورة .





ويدفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون بتغييرين بنزول محمد عبدالغني بدلا من إسلام جابر ومحمد عنتر بدلا من حسام أشرف في الدقيقة 73 من عمر المباراة .





ويوقف الحكم اللعب في الدقيقة 76 لالتقاط الأنفاس ويعود اللعب بعدها هادئا في وسط الملعب رغم سيطرة الزمالك على مجريات اللعب ومحاولات المصري لشن هجمات خاطفة ولكنها بدون خطورة .





ويدفع الزمالك بتغييرين من جديد بنزول كابونجو كاسونجو بدلا من محمد حسن وأسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 80 من عمر المباراة .





ويمرر كاسونجو كرة سريعة لأسامة فيصل حاول السيطرة عليها لكن تدخل الدفاع ليفسد الهجمة بعدها يتوغل أسامة فيصل داخل المنطقة ويحاول على الكرة وسط دربكة دفاعية لتصل لعبدالشافي الذي سددها قوية لكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 87 من عمر المباراة .





ويحاول عبدالغني ايقاف محمود وادي بعد هجمة للمصري على حدود المنطقة ليحتسب الحكم ركلة حرة وبطاقة صفراء لعبدالغني ومرت الكرة عرضية يبعدها الدفاع بدون خطورة و لكن سقط لاعب من المصري ليطالب الحكم باللجوء لتقنية الفيديو التي أكدت استمرار اللعب بدون أي قرار.





ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع ويحاول فرجاني وعنتر فتح جبهة بالجانب الأيمن لكن الكرة مرت بدون خطورة فيما حاول المصري اللعب من العمق بكرات طولية تنتهي عند محمود وادي ليسددها قوية لكنها تعلو العارضة .





ومرت اللحظات الأخيرة هادئة بدون خطورة على المرميين قبل أن يحاول محمود وادي ويتدخل أبوجبل ليشتت الكرة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد .



