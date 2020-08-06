رئيس جامعة عين شمس: فيروس سي كان مجهولًا بالنسبة للأطباء حتى 1991 (فيديو)

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قال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن فيروس سي كان مجهولًا بالنسبة للأطباء حتى 1991.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تضخم طحال ودوالي مرئي وغيرها سببها تليف الكبد وكان لا بد من زراعة الكبد.



وكشف رئيس جامعة عين شمس، أن زراعة الكبد بدأت في فترة الستينيات من القرن الماضي، وفي فترة الثمانينيات بدأت تنجح تلك العمليات بشكل ملحوظ.



وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه سافر إلى فرنسا لمدة 3 أعوام لإجراء دراسة الدكتوراة، وتم تخصيص أول 4 أشهر لإجراء تجارب زراعة الكبد على الخنزير، ثم لمدة عامين ونصف على الإنسان، موضحا أنه منذ 1996 يحاول زراعة الكبد في مستشفى وادي النيل، موضحا أن أول زراعة كبد تمت في أغسطس 2000 وتم الإعداد لها منذ عام 1998 من أجل تجهيز بنية تحتية.





أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، بالتجربة المصرية في مواجهة التهاب الكبد الوبائي فيروس (سي).. مشيرًا إلى أن مصر قامت باختبار نحو 12 مليون مواطن كما وفرت العلاج مجانا للمصابين.



وأضاف - في مؤتمر صحفي- أن تقرير المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، أكدت انخفاض نسبة الأطفال المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي المزمن من فئة ( بى ) إلى أقل من 1 % في عام 2019 نزولا من 5 % في فترة ما قبل اللقاح (الفترة بين 1980 وأوائل عام 2000 ) وذلك وفقا للتقديرات الجديدة للمنظمة.







وتابع مدير عام منظمة الصحة قائلا "إن المنظمة حذرت في وقت سابق من تأثير الاضطرابات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على الحصول على الخدمات الصحية اللازمة للالتهاب الكبدي الفيروسي وحثت على استمرار الخدمات المقدمة للمرضى ومنها التطعيمات، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 325 مليون شخص في العالم اليوم يتعايشون مع الفيروس من الفئة (بي) و(سي).



وأكد أن الأدوية الجديدة حولت مرض فيروس (سي) من مرض خطير إلى مرض يمكن علاجه في 12 شهرا.. مشيرا إلى أن العالم اليوم قد حقق إنجازا هاما وهو الوصول للهدف العالمي بالحد من انتشار الفيروس الكبدي بين الأطفال أقل من خمس سنوات بحلول عام 2020، وهو الأمر الذي يقضي على حالات تليف الكبد وسرطان الكبد للأجيال القادمة.



ولفت ادهانوم إلى أن أكبر التحديات هو انتقال الفيروس من الأم للطفل.. مشيرا إلى أن المنظمة ستصدر غدا إرشادات جديدة في هذا الخصوص داعيا الدول إلى اتباعها.