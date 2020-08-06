ملحم زين يروي لـ"الفجر الفني" تفاصيل نجاته من انفجار بيروت

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أعرب ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين عن حزنه الشديد على الدمار الذي حدث في بيروت بعد الانفجار الذي حدث مساء الثلاثاء وخلف وراءه عدد كبير من الشهداء والجرحى.



وقال ملحم زين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"إنه بخير هو وعائلته، ولكن بسبب قوة الانفجار تضرر منزله وهو حاليًا في مرحلة الترميم.



وأضاف ملحم زين أنه يتقدم بالعزاء لأهالي الشهداء متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وأن تنفرج هذه الأزمة وأن يحفظ الله وطنه لبنان من كل سوء.



يذكر أن حادث انفجار أليم، قد وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.

