مصطفى شوقي: مدرسة "منير" خطيرة.. ومحدش بيقرب منها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:20 م
مصطفى شوقي
مصطفى شوقي
كـسـاب أحـمـد

قال المطرب مصطفى شوقي، إن عددًا كبيرًا من معارفه قالوا له إنه يشبه المطرب الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أنه التقى به مرة واحدة عند الفنان حميد الشاعري في عام 2007.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "كان من المفترض أن يتعاونا في أغنية وطنية لكنها لم تتم في نهاية المطاف، حضرت هذا اللقاء منذ بدايته، وقد كان إنسانا جميلًا ومتواضعًا للغاية".

وتابع: "أنا مصطفى شوقي بس مش بحاول أكون محمد منير، وتشبيهي به شرف، لكن التشبيه مش في الشكل بس، ولو حلقت شعري مش هكون شبه محمد منير، لكن بيقولوا إني من مدرسته ومدرسة أحمد منيب في الغناء، وهي مدرسة خطيرة جدًا ومحدش بيقرب منها".

وحول سر عدم تقليده للفنان محمد منير، أكد شوقي أنه لا يفضل تقليد أي مطرب ويفضل أن يكون له شكله الخاص ولونه الخاص وأن يكون متميزًا حتى يستطيع الجمهور سماعه.



طرح المطرب مصطفى شوقي، منذ أسبوع كليب "ضارب عليوى"، وقد لقي إشادة كبيرة بالأغنية وبالموسيقى الخاصة بها.

إلا أن رغم الإشادة بالأغنية تعرضت الى بعض الإنتقادات بسبب ظهور راقصة في الكليب المصور الخاص بها.


لذلك قرر المنتج نصر محروس، تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب بدون ظهور مشاهد الراقصة مرة أخرى.

يذكر أن مصطفي شوقي، حقق نجاحًا كبيرًا في أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، ‏وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" ‏من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى ‏سمير.

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