حريق بمحطة قطار الحرمين بسليمانية جدة (فيديو)

اندلاع حريقا شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا.

أفادت صحيفة عكاظ السعودية، ‏بأن فرق الدفاع المدنى بجدة تباشر حريقا شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحى السليمانية والذى شهد مطلع الأسبوع الحالى البدء فى عمليات الترميم.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدنى أن مدنى جدة يباشر حريقا اندلع فى عدد من المكاتب الإدارية بمساحة (20×60) فى ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.

من جانبها، أعلنت إدراة مشروع قطار الحرمين السريع عبر «تويتر»، أن حريقاً اشتعل مساء اليوم (الخميس) في عدد من المكاتب المؤقتة للمقاول «بورتبلات متنقلة» في حي السليمانية بجدة والتي تخلو من الموظفين، مؤكدة أن الدفاع المدني سيطر على الحريق بالكامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.