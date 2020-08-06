الإمارات تتفوق بالأرقام عالميًا في التعامل مع فيروس كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر

أظهرت دولة الإمارات كفاءة عالية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، فمنذ ظهور أول إصابة في الدولة في ينايرالماضي، اتخذت الحكومة التدابير الوقائية والاحترازية الكفيلة بمنع انتشار الوباء، والقضاء عليه بأقل كلفة بشرية واقتصادية وإجتماعية.

 

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة كفاءة الدولة في التعامل مع الوباء، لتتفوق بذلك على الكثير من دول العالم المتطورة، إذ بلغت نسبة الشفاء في الإمارات عند إعداد التقرير 90% من إجمالي الإصابات، فيما لم تتعد النسبة 65.1% عالمياً، ولم تتعدى نسبة الوفيات 0.57% مقارنة مع 3.7% عالمياً.

 

معدل حالات الشفاء من كورونا

 

وبينت الأرقام أن إجمالي الإصابات في الدولة بلغ 61606 إصابات، شفي منها 55385، وبلغ عدد الحالات النشطة 5865، في حين بلغت الوفيات 353.

 

كما اتبعت دولة الإمارات نموذجاً فريداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بمواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية لتطوير إجراءات الفحص الطبي، إذ بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها الجهات المختصة 5.262.658 ما ساهم في اكتشاف الإصابات مبكراً، مع توفير أماكن العزل الصحي المهيأة وتطوير بروتوكولات العلاج المناسب للمصابين.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون ظهور أول إصابة اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يُطلق عدة رسائل قوية قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

زيدان يكشف سر استبعاد بيل من أمام مانشستر سيتي.. ويؤكد على جاهزية هازارد

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 25 دقيقة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

كبير مرشدين قناة السويس يكشف عن مفاجأت تذاع لأول مرة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 5 ساعات

لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصر على خريطة "كورونا".. القاهرة نجحت في مواجهة الفيروس القاتل

الصحة الكويتية تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 34 ألفا

تسجيل 1351 إصابة جديدة بـ كورونا في المملكة

الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً و18 عالمياً في مكافحة كورونا

قطر: تسجيل 1097 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

09:03 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا