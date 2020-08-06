ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.





وأكد ميدو بأن فريق المصري البورسعيدي تعرض لظلم من الحكم محمد عادل بعدم طرد اللاعب محمد حسن.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"شوط اول سئ جدا ومش عارف الڤار ازاي ما قالش للحكم ان كرة محمد حسن تستلزم انذار ثاني".





وأضاف :"بعض التفاصيل الصغيرة تظلم بعض الاندية ولكن توقعنا بعد وجود الڤار ان تنتهي هذه الاخطاء المتعمدة من الحكام".



