برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني شارك في تدريبات الفريق الإسباني الجماعية بشكل كامل.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها النجم الفرنسي من خوض التدريبات كاملة مع زملائه منذ تعرضه للإصابة في فبراير الماضي.





وأوضحت التقارير الصحفية أن ديمبلي كان قد عاد إلى التدريبات بالتدريج في الأسابيع الماضية وشارك في التدريبات الجماعية بشكل جزئي في الأيام الأخيرة.





وأكدت التقارير الصحفية أن موقف النجم الفرنسي غير معروف من المشاركة أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا وأن الفرصة تبدو أكبر لمشاركته في المباريات المقبلة في حالة تأهل البرسا للأدوار المقبلة.



