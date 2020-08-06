رئيس الإمارات يوجه بتقديم مساعدات إلى لبنان لمكافحة وباء كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر

طلب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس دولة الإمارات، تقديم مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا "كوفيد 19".

 

واشتملت المساعدات على 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الصحية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص "كوفيد 19"، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة كورونا في إطار التضامن مع الشعب اللبناني والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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