عاجل.. مسلح يحتجز 6 رهائن داخل بنك في فرنسا (صور وفيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن قيام شخص مسلحًا باحتجاز6 رهائن في لو هافر شمال غرب البلاد، وقام باطلاق سراح ثلاثه منهم.

 

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة بأن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر.

 

وأشارت إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.

 

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن، هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.

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مسلح يحتجز 6 رهائن مسلح فرنسا

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