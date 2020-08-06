بكري: إثيوبيا تتعنت وتضرب بكل التفاوضات عرض الحائط (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أثيوبيا لا زالت تتعنت وتضرب بكل التفاوضات عرض الحائط، وتبدأ فى ملء السد بشكل أحادى دون أى اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد أن وزارة الري والموارد المائية، أرسلت خطابًا إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تخطر فيه برفض القاهرة ملء إثيوبيا لسد النهضة، وأعلنت الوزارة تعليقها للاجتماعات بشأن سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية.

تابع بكري إن إثيوبيا كتبت على الموقع الرسمي أن مصر تصدر مياه النيل على شكل خضروات وفاكهة بمبلغ 5 مليارات دولار وتدعي الفقر المائي، لكنهم لم يذكروا أن مصر أكبر مستورد للغذاء في أفريقيا وتستورد 65% من غذائها بسبب شح المياه بتكلفة 15 مليار دولار سنويا ونصدر بنحو 2.5 مليار فقط وليس 5 مليارات.

وأشار بكري إلى أن إثيوبيا كتبت أن مصر تستولي على كامل مياه النيل وتتركنا دون مياه ولا زراعة بينما البيانات الرسمية لإثيوبيا تقول أنهم يزرعون 84 مليون فدان بينما تزرع مصر 8.6 مليون فدان.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن إثيوبيا تزرع وقودا حيويا فقط بمساحة 10 ملايين فدان، أي أكبر من كل المساحة الزراعية في مصر وأنها تصدر البن العضوي، كما أنها ثاني أكبر مصدر في العالم للغذاء العضوي لكل دول العالم.

وكشف بكري أن إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية يتغذون على مياه الأمطار والمراعي الطبيعية، مقارنة بـ 8 ملايين رأس في مصر تتغذى على البرسيم الذي أثر على محصول القمح وجعل مصر من أكبر مستورديه عالميا، موضحا أن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا 3 أضعاف نصيب المواطن المصري، كما أن الطبيعة الجغرافية لإثيوبيا تساعدها على توليد الكهرباء من الرياح.

واستطرد بكري أنه طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، فإن الأبقار والماشية في أثيوبيا تستهلك 500 مليار متر مكعب  كل ثلاث سنوات أي نحو  170 مليار متر مكعب في السنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري مصر اخبار اثيوبيا

أخبار تهمك

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ ساعتين

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ 39 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يُطلق عدة رسائل قوية قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خبير موارد مائية: ملء سد النهضة في شهر يوليو مع بداية الفيضان

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

خبير مياه يكشف مستجدات أزمة سد النهضة (فيديو)

برلماني: يجب صناعة "أزمة دولية" في قضية سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يوجهون رسالة حاسمة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

الري: 34 مليار متر مكعب عجز مصر من المياه سنوياً (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

06:01 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا