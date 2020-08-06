قناة السويس: تصنيع عربات السكة الحديد لأول مرة في المنطقة الاقتصادية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القناة الجديدة خفضت زمن رحلة عبور السفن من 18 لـ 11 ساعة، كما أن الأنفاق الجديدة لقناة السويس ستسهل الحركة لميناء شرق بور سعيد الذي يستطيع استقبال السفن الكبرى، ولديه قدرة ضخمة جدَا على تداول الحاويات.

وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تركز فقط على السوق المحلي، ولكنها تهدف إلى النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ككل، مضيفًا أن هناك 220 شركة تعمل في منطقة العين السخنة وباستثمارات ليست بالقليلة، ونعمل على إضافة المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مصر لأول مرة تقوم بتصنيع عربات السمكة الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة بور سعيد، وتم اختيار هذا المكان بالتحديد، لكي تصدر مصر عربات السكة الحديد لإفريقيا ككل بإذن الله.


وفي 26 يوليو 1956 كان إعلان تأميم قناة السويس، فبعد احتلال الإنجليز مصر ودخولهم إليها عن طريق القناة كانت كل العقود والاتفاقيات الدولية تغبن مصر حقها في قناة السويس وكان مشروع القناة يدين بالولاء إلى فرنسا وأوروبا عامة دون أي أهمية لأحقية مصر أو المصريين في قناة السويس حتى أنه حين حاول الإنجليز غزو مصر لم يستطيعوا الدخول إلى مصر إلا عن طريق قناة السويس، وذلك عن طريق الخديعة التي نصبها المهندس فرديناند ديليسبس لأحمد عرابي حين أقنعه أن قناة محايدة ولا تخضع لأي تأثيرات خارجية إلا أنه بعد سمح للأسطول الإنجليزي بالدخول إلى مصر عامة واحتلالها وكان ذلك في 20 أغسطس 1882.

وفي 26 يوليو 1956م أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى مدينة الأسكندرية قرار جمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي بعد سحب الولايات المتحدة والبنك الدولي مشروع تمويل بناء السد وازداد التوتر مع فرنسا بسبب دعم مصر لثورة الجزائر وذلك قبل إنتهاء عقد إمتلاك بريطانيا للشركة بعدة سنين مما أدى إلى توتر وتصاعد وجلب العداء لمصر.


في 29 أكتوبر 1956م بدأت إسرائيل هجومها على سيناء وقامت بعملية إنزال على الضفة الشرقية لقناة السويس وبعد ثلاثة أيام شاركت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد مصر لحماية مصالحها التجارية فى قناة السويس فأصدرا إنذارا صوريا لكل من مصر وإسرائيل بالابتعاد عن مجرى قناة السويس عشرة أميال وقد استخدمت فرنسا وبريطانيا حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار بوقف إطلاق النار وهو ما اغضب الولايات المتحدة خاصة وأن الغزو البريطاني الفرنسي تم دون إخطار واشنطن فتحولت واشنطن إلي موقف مضاد للتنديد بحلفائها بدلا من مباركة العملية العسكرية.

في الوقت نفسه أرسلت القيادة الروسية السوفياتية إنذارًا إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بضرورة الانسحاب وإلا فستتدخل القوات السوفياتية وتم انسحاب القوات ألانجلو فرنسية والقوات الإسرائيلية في 7 مارس 1957.

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