أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية بالختام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:43 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تستمر أسعار الذهب في تحطيم الأرقام القياسية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي تراجعت لكنها لا تزال أعلى مليون طلب رغم حقيقة أنها أفضل من توقعات المحللين.

وتوقع بنك إنجلترا أن يكون التعافي في الاقتصاد البريطاني أبطأ مما كان متوقعاً، حيث يتوقع عدم العودة لمستويات ما قبل الأزمة إلا بحلول نهاية عام 2021.

واستفاد المعدن الأصفر من ضعف العملة الأمريكية والتي تتداول قرب أدنى مستوياتها في غضون عامين تقريباً، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما أن آمال تمرير مزيد من تدابير التحفيز لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء عززت من جاذبية المعدن كملاذ آمن، حيث هدد البيت الأبيض باتخاذ إجراء تنفيذي حال فشل المفاوضين للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإغاثة.

وفي الوقت نفسه، يتلقى الذهب الدعم من المخاوف المتعلقة بزيادة حالات الإصابة بوباء كورونا عالمياً، والتي وصلت إلى 18.66 مليون شخص، حيث إن مثل هذه القفزة تحبط آمال التعافي الاقتصادي السريع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر  بنسبة 1 بالمائة أو ما يعادل 20.10 دولار ليصل إلى 2069.40 دولار للأوقية وهو أعلى إغلاق على الإطلاق لهذا العقد الأكثر نشاطاً.

وبحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 19.90 دولار مسجلاً 2085.05 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 92.784، ليكون قرب أدنى مستوى في عامين.

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