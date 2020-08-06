انتحار طالبة لحصولها على مجموع منخفض في الثانوية العامة بكفرالشيخ

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أقدمت طالبة مقيدة بالصف الثالث الثانوية بمحافظة كفرالشيخ، على التخلص من حياتها بتناول قرص من الحبوب القاتلة، بسبب مرورها بحالة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة



شهدت إحدي قري مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوية على الانتحار بتناول قرص من الحبوب القاتلة، بسبب مرورها بحالة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة.



تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا من مستشفي بيلا المركزي، بوصول «د.ن.ا.ا» 17 سنة، طالبة بالثانوية العامة، ومقيمة قرية الهمة التابعة لدائرة المركز، مصابة بادعاء تناول أقراص حفظ الغلال السامة «الحبوب القاتلة»، وتوفيت فور وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها بتسمم فسفوري جراء تناول مادة سامة.



انتقل الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، لفحص البلاغ، وتبيّن انتحار الطالبة بتناول أقراص حفظ الغلال السامة، ما تسبب في موتها، وذلك لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى الثانوية العامة.



بسؤال أهليتها، قرروا أن ابنتهم تناولت قرص من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية عقب حصولها علي مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.



جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.



