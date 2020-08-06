مصطفى بكري عن ترسيم الحدود بين مصر واليونان: "حقوقنا لا تقبل الجدل" (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقع ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقال شكري إن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر، وسنتعاون مع اليونان لتثبيت الاستقرار في منطقة شرقي المتوسط.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزير الخارجية قال وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، مؤكدًا سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.

   

وأوضح بكري أن حقوقنا لا تقبل الجدل أو النقاش على أرض الواقع وعلى تركيا أن تتعامل مع الوضع القانوني.

وأشار بكري إلى أن وزير الخارجية اليوناني، قال إن هناك تواصلا مستمرا بين اليونان ومصر على أعلى الصعد، مضيفا أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة طرابلس ليست قانونية.

وأعرب سامح شكري، وزير الخارجية، ترحيبه بوزير الخارجية اليوناني بزيارته إلى مصر، مؤكدا أن هناك علاقات متشعبة وقوية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم توقيع تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هذا الاتفاق دليل على التنسيق المستمر بين البلدين، موضحا أن هذا الاتفاق يتيح لمصر واليونان تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان كانت عاملا للحفاظ على أمن منطقة شرق البحر المتوسط.

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مصطفى بكري مصر قبرص تركيا اليونان اخبار

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