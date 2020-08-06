شتيجن يقترب من الاستمرار مع برشلونة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني أصبح قريبًا للغاية من تجديد عقد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن حتى عام 2025.

وأفادت صحيفة جارديان البريطانية بأن شتيجن يفضل الاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني لأطول فترة ممكنة بعد اقتناعه بالعرض المقدم من جانب إدارة البلوجرانا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الكتالوني بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد النجم الألماني عقب نهاية منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن شتيجن وصله عرضًا من تشيلسي الإنجليزي لكنه رفض الرحيل عن صفوف برشلونة نظرًا لعلاقته القوية مع اللاعبين وجماهير البرسا.

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