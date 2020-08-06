رسميا.. الأهلي يُخطر "كاف" بموعد مواجهته أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم ٣ أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف: «تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».





ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم ٣ أكتوبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.





‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



