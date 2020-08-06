رسميا.. الأهلي يُخطر "كاف" بموعد مواجهته أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم ٣ أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وأضاف: «تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة». 

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم ٣ أكتوبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لالأهلي دوري أبطال افريقيا الوداد الاهلي والوداد

أخبار تهمك

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 4 ساعات

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يُطلق عدة رسائل قوية قبل موقعة ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي بتونس

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

سليمان ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات تأهليلة لصلاح ونجيب

تفاصيل اجتماع محمد يوسف بحسام عاشور في الأهلي

"لاسارتي" يفرج عن صالح جمعة

محمد يوسف يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إطلع بره

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

06:01 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا