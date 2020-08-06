4 % تراجع متوقع فى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
أفادت دراسة أجراها الاتحاد الدولي للغاز وآخرون أن جائحة فيروس كورونا ستخفض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال نحو أربعة بالمئة في 2020 من مستويات قياسية مرتفعة في 2019.

تضيف الدراسة أن بإمكان الطلب بالرغم من ذلك أن يتعافى إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال العامين المقبلين مع استعادة الاقتصاد العالمي للزخم، مشيرة إلى وفرة المعروض واستمرار انخفاض الأسعار.

وتوقع التقرير تراجع الطلب العالمي على الغاز المسال نحو 4.2 بالمئة في 2020 بعدما ارتفع 13 بالمئة في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 482 مليار متر مكعب.

واشترك الاتحاد الدولي للغاز مع شركة الغاز الإيطالية سنام إس.بي.إيه ومع بلومبرج إن.إي.إف للأبحاث في وضع التقرير.

أدى انهيار الطلب العالمي على الغاز الناجم عن الإغلاقات الشاملة التي فرضتها الحكومات لاحتواء انتشار الفيروس إلى تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية في أوروبا وآسيا في وقت سابق من العام. وانخفضت الأسعار في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 24 عاما.

وقال محللون إن الأسعار مازالت منخفضة ومن المتوقع أن تظل منخفضة نسبيا لسنوات، وهو ما سيشجع المرافق على استخدام المزيد من الغاز في السنوات المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا يُطلق عدة رسائل قوية قبل موقعة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ 37 دقيقة

عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

06:01 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا