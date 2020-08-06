مصطفى بكري: وارد ضلوع إسرائيل في تفجير بيروت (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الخسائر الأولية لتفجير مرفأ لبنان تتراوح من 10 إلي 15 مليار دولار في وقت تأن فيه لبنان وتعيش أزمة اقتصادية طاحنة.





وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن انفجار مرفأ بيروت المروع لا يزال حديث العالم، واعتبره الخبراء أسوأ انفجار غير نووي في التاريخ، قياسا إلي الدمار الواسع وأعداد الضحايا والمصابين.





وتابع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلي لبنان والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون وقام بزيارة مرفأ بيروت المنكوب وتعهد بتقديم مساعدات عاجلة للشعب اللبناني وإطلاق مسار سياسي جديد.





وأوضح أن معلومات أولية تشير إلى أن لقاء سيجمع الرئيس الفرنسي بوفد نيابي من "حزب الله" في السفارة الفرنسية ببيروت، موضحا أن عسكريين أمريكيين رجحوا في البداية أن الانفجار حدث عن طريق قنبلة أو صاروخ لكن التحقيقات الأولية تشير إلي أن سبب الانفجار المدمر يعود إلى الإهمال الشديد المستمر لسنوات.







