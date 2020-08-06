مميش يكشف كواليس حفر قناة السويس: العالم كله بيتكلم عنها (فيديو)



وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن. وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن حفر قناة السويس بدأ بفكرة، متابعًا: "درسنا مشروع قناة السويس الجديد بشكل كامل قبل عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي".وأضاف "مميش"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة شهادات قناة السيس هي فكرة الرئيس السيسي، معلقًا: "الرئيس السيسي كان عايز يرجع شعور الوطن لدى المصريين".ونوه بأن قناة السويس الجديدة أول مشروع وطني بالكامل، معربًا عن فخره الشديد بمشروع قناة السويس، معلقًا: "العالم كله بيتكلم عنه".وأشار إلى أن جميع المصريين شاركوا بقلوبهم في مشروع حفر قناة السويس، متابعًا: "نجاحه من نجاح مصر والوطنية المصرية"وتحتفل هيئة قناة السويس بمرور 5 سنوات على افتتاح القناة الجديدة.وجهت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن هذا مشروع قناة السويس يعد المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وكان مردودها إيجابي ومثمر على الاقتصاد المصري.ولفتت رزق الله، في بيان لها، أن قناة السويس الجديدة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني الدولة المصرية استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مما حفظ للدولة المصرية مكانتها الرائدة،وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي.وأشارت رزق الله، إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.