أحمد سعد يغازل جمهوره من أحد الشواطئ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:25 م
أحمد سعد
أحمد سعد
سيدة صادق

نشر الفنان والمطرب أحمد سعد صورة له بالمايوه وذلك من أمام أحد الشواطئ عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلق" سعد"علي الصورة قائلاً :"البحر، الصيف والشركة الجيدة عادة ما تجعل الحياة أفضل "
" sea summer and good company alwayes make life better".

وفي سياق آخر أعلن الفنان احمد سعد خطبتة علي علياء بسيوني وكان يعيش الفنان أحمد سعد قصة حب جمعته بعلياء بسيوني والذي أعلن عن خطبته لها منذ فترة قليلة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية 100 حساب، وتجمع بينه وبين المطرب حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
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