صندوق النقد الدولي يطالب لبنان بوضع برنامج إصلاح اقتصادي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:58 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق الدولي في بيان صادر، اليوم الخميس، إنه من الضروري التغلب على الجمود في المناقشات بشأن الإصلاحات الحاسمة في لبنان.

وأشارت، إلى ضرورة وضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل لبنان.

وصرحت: "في أعقاب المأساة الرهيبة في لبنان ، حان الوقت للوحدة للتغلب على هذه الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها.. لقد حان الوقت أيضًا لأن يتقدم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدة البلاد في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليها".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، الثلاثاء الماضي، باندلاع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في ميناء بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وأشارت التقارير اللبنانية، إلى أن عدد الفتلى جراء الانفجار يصل لـ135 شخصاً، ونحو 4 الآف جريح حتى الوقت الراهن.

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