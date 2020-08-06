لموظفات الدولة.. تعرفي على حقوقك في الحضور والانصراف لو حامل أو مرضعة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حقوق الموظفات العاملات بالجهاز الإدارى بالدولة وكذلك التابعات لقانون الخدمة المدنية بشأن حقوق الحامل أو الحاضنة لرضيع.





وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الحكومة تقدم اهتماما كبيرا بهدف رفع كفاءة الموظف الحكومى بوجه خاص، حيث قامت بتخصيص محورا كاملا فى خطة الإصلاح الإدارى والتى أقرتها الحكومة في عام 2014 بهدف تنمية وبناء قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.





وأكد رئيس الجهاز أن خطة الإصلاح الإدارى من أهم أهدافها خلق جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية ومحوكم بالشكل الذي يحقق تحسين إدارة موارد الدولة ويسمو بالوصول إلى أعلى مستوى من رضا المواطن.





وكشف الدكتور صالح الشيخ عناصر خطة الإصلاح الإدارى الخمسة والتي تشتمل على الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة واستعرض رئيس الجهاز كل ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية.





وترصد بوابة " الفجر" حقوق الحامل والمرضعة من الموظفات اللاتي يعملن في الدولة في النقاط التالية:





1- بشأن حقوق الموظفة الحامل التي تعمل في الدولة فإنه يحق للموظفة الحامل بداية من الشهر السادس أن تحصل على ساعة استثنائية من العمل بحيث يكون مسموح لها الانصراف مبكرا فى هذه الساعة.





2- وبشأن حقوق الموظفة المُرضعة التي تعمل في الدولة فإنه يحق للموظفة المُرضعة أن تحصل على ساعة إستثنائية بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة إلى أن يصل سن الطفل الرضيع إلى عامين كاملين.





يُشار إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد بدأ تنفيذ الخطة الخاصة به التدريبية للعام التدريبى الحالى 2020/2021 من خلال الانترنت فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



