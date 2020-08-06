تعرف على موعد عودة القسمين الثالث والرابع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
أعلنت اللجنة الخماسية استكمال مسابقات القسمين الثالث والرابع بالإضافة إلى دوري الكرة النسائية و دوري كرة الصالات، وذلك بدءا من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر المقبل.

وتضمن القرار أن يسمح ببدء التدريبات للأندية المشاركة في تلك المسابقات اعتبارا من 25 أغسطس الحالي على أن يتم إرسال حداول مباريات المسابقات المذكورة إضافة إلى قواعد الإجراءات الاحترازية على أفرع الاتحاد لتوزيعها على جميع الأندية المشاركة.

وتوقفت المسابقات منذ مارس بسبب مخاطر إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر أن تستكمل بنفس شروطها، وفقا للإئحة.

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