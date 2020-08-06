الإعلان عن تشيكل المصري ضد الزمالك في الدوري
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:05 م
رامي بشاي
أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيله لمواجهة الزمالك، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حارس المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :-
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة