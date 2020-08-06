الإعلان عن تشيكل المصري ضد الزمالك في الدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيله لمواجهة الزمالك، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :-

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة

أخبار تهمك

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدفع بـ "الجوكر" في مركز الظهير الأيمن ضد إنبي

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

منذ ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ 17 دقيقة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان عن تشيكل المصري ضد الزمالك في الدوري

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

06:01 م

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

06:33 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا