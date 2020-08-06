الإعلامية نانسي مجدي تنضم للجنة تحكيم Miss Egypt 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:04 م
نانسي مجدي
نانسي مجدي
الفجر الفني
الإعلامية نانسي مجدي تنضم للجنة تحكيم Miss Egypt 2020

أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال مصر - MISS EGYPT 2020 برئاسة د. آمال رزق، اليوم، انضمام الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج "القاهرة اليوم" وملكة جمال مصر 2014، للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام. 

وكشف محمد علي، المستشار الإعلامي للمسابقة، في تصريحات سابقة بأن كاستينج المسابقة سينطلق هذا العام بين يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وذلك داخل فندق الماسة بمدينة نصر. 

وتضم اللجنة في عضويتها هذا العام كل من السفيرة د. أمال رزق رئيس لجنة تحكيم ملكة جمال مصر، النجمة اللبنانية دوللي شاهين، نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016، مصمم الأزياء الشهير أحمد مغازي، ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان حسام الحسيني، آلاء عاطف ملكة جمال مصر 2019. 

يذكر أن مسابقة MISS EGYPT 2019 التي انطلقت العام الماضي شارك في لجنة التحكيم كلاً من دكتورة آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي، وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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