بعد أول أسبوع عرض بالسينمات.. "الغسالة" يحقق إيرادات قياسية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:03 م
الغسالة
الغسالة
الفجر الفني
 بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ 25 % داخل صالات دور عرض السينما التجارية، نجح فيلم الفانتازيا الكوميدية "الغسالة" في جذب انتباه الجمهور؛ حيث حققت الإيرادات 7 ملايين جنيهًا مصريًا، في شبابيك تذاكر السينما، بعد مرور أول أسبوع من طرحه بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
يعد هذا رقم قياسي في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)؛ نظرًا لتقليل نسب اشغال السينما، فضلاً عن إلغاء مواعيد العرض بعد منتصف الليل، حيث كان "الغسالة" أول فيلم مصري يعرض بدور عرض السينما التجارية في مصر والوطن العربي، بعد جائحة كورونا.
تدور أحداث فيلم الخيال العلمي الكوميدي حول "عمر" دكتور في كلية العلوم، يستخدم "الغسالة" كألة زمن ينتقل بيها بين الأزمنة المختلفة التي تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في محاولة للقضاء على الأزمات، والصعوبات التي تمنعه من الارتباط بمحبوبته.
يشارك في "الغسالة" نخبة من نجوم الشاشة العربية؛ بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، فضلاً عن ضيوف الشرف منهم شيرين رضا، ومحمود الليثى، وعلى الطيب، ومحمد ثروت.
الفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز"، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، التسويق والترويج لشركة Mad Solutions وتوزيع داخلي لشركة “دولار فيلم”، وخارجي لشركة” N Star”.

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