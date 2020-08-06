البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع تثبيت انجلترا سعر الفائدة





انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على تراجع بعد قرار بنك إنجلترا بتثبيت سعر الفائدة.





وتراجعت أسهم الموارد الأساسية بأكثر من 2 بالمائة مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.





وجاء أداء الأسواق المالية الأوروبية بالتزامن مع قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1 بالمائة، لكنه أعطى نظرة مستقبلية متشائمة.





ويرى المركزي البريطاني أن الاقتصاد سوف يستغرق وقتاً أطول قد يصل لنهاية العام المقبل من أجل تعويض الأداء المفقود خلال فترة وباء كورونا.





وعلى صعيد موسم نتائج أعمال الشركات، ارتفع سهم "سيمنز" بأكثر من 15 بالمائة بعد إعلان الشركة عن أرباح تفوق توقعات المحللين في الربع الماضي.





وفي سياق آخر، هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأنها ستتصرف بطريقتها الخاصة لتوفير إغاثة كورونا بعد يوم آخر من فشل المحادثات في الكابيتول هيل للتوصل إلى اتفاق.





وعلى الجبهة الاقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران الماضي بزيادة 27.9 بالمائة متجاوزة توقعات المحللين.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 362.9 نقطة، في حين انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 1.2 بالمائة مسجلاً 6029.9 نقطة.





في حين انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.5 بالمائة عند 12591.6 نقطة، لكن المؤشر الفرنسي "كاك" تراجع بنحو 0.9 بالمائة إلى 4885.1 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1886 دولار.