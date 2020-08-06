5 نصائح للتغلب على التنمر وكيفية مواجهته (فيديو)









ودعمت الفنانة أحلام الشامسي، الفنان حسين الجسمي بعد تعرض للتنمر بسبب لبنان حيث أشار رواد السوشيال ميديا أنه قبلها هنأ اللبنانين باليوم الجيش 75 فوصفه البعض ب"النحس" ثم بعدها حدث أنفجار بيروت.



ونشرت أحلام، تغريدة جديدة،على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".







وكتبت الشامسي، خلال التغريدة:"فخر بلادي الإماراتي أخويه حسين الجسمي".





ونالت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة الإمارتية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يديم المحبة بينكم هذا قمة الرقي انت تقفي معه في وقت يطاله تشويه الفنان يركز على فنه ويصم اذنه عن كل التفاهات".

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ودعمت الفنانة أحلام الشامسي، الفنان حسين الجسمي بعد تعرض للتنمر بسبب لبنان حيث أشار رواد السوشيال ميديا أنه قبلها هنأ اللبنانين باليوم الجيش 75 فوصفه البعض ب"النحس" ثم بعدها حدث أنفجار بيروت.ونشرت أحلام، تغريدة جديدة،على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".وكتبت الشامسي، خلال التغريدة:"فخر بلادي الإماراتي أخويه حسين الجسمي".ونالت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة الإمارتية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يديم المحبة بينكم هذا قمة الرقي انت تقفي معه في وقت يطاله تشويه الفنان يركز على فنه ويصم اذنه عن كل التفاهات".شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

قدم اللايف كوتش، إبراهيم خطاب، 5 نصائح للأشخاص الذين يعانون من التنمر مع كيفية التعامل معها.وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النصيحة الأولى للأشخاص المتنمر عليهم أن يكونوا حازمين مع الغير، مع ضرورة أن يكون الشخص متصالح مع نفسه، وأنه يعاني من نقطة ضعف التي من خلالها يتم التنمر عليه.وتابع خطاب، أنه لا يجب التعامل مع موضوع التنمر باستخفاف وأن يتصالح الشخص مع ذاته، وأن يقبل عيوبه، ويعي جيدا مميزاته، مع ضرورة تكوين صداقات من أشخاص يقبلونه، كما هو بشكله وعيوبه.