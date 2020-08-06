نجم الأهلي يخطع لجلسة علاج طبيعي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر

خاض ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، على هامش المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض إبراهيم جانبًا من التدريبات البدنية والعلاج الطبيعي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ أقل من نصف ساعة

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يدفع بـ "الجوكر" في مركز الظهير الأيمن ضد إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

منذ أقل من ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يكتفي بأداء تدريبات بدنية في مران الأهلي

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل المران

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران الجماعي

تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي في بداية المران

محمد محمود يواصل التأهيل ببرامج جديدة في الأهلي

مران الأهلي: وحيد ينتظم في التدريبات وياسر إبراهيم يبدأ أولى خطوات العودة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

06:01 م

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

06:33 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا