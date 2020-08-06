نجم الأهلي يخطع لجلسة علاج طبيعي





خاض ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، على هامش المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





ويخوض إبراهيم جانبًا من التدريبات البدنية والعلاج الطبيعي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.





‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



