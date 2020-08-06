أول رد رسمي من باكستان بشأن بناء "معبد الإله رام"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:00 م
الاله رام
الاله رام
الفجر الفني

ردا على استفسارات وسائل الإعلام حول البيان الصحفي الباكستاني المتعلق ببناء "معبد الإله رام"، صرح المتحدث الرسمي السيد أنوراج سريفاستافا بما يلي:

لقد اطلعنا على البيان الصحفي الصادر عن جمهورية باكستان الإسلامية بشأن مسألة داخلية خاصة بالهند. وينبغي على باكستان أن تكف عن التدخل في شؤون الهند وتمتنع عن التحريض الطائفي. وبالرغم من أن هذا لا يعتبر موقفًا مفاجئا من دولة تمارس الإرهاب عبر الحدود وتحرم الأقليات الموجودة بها من الحصول على حقوقها الدينية، إلا أن مثل هذه التعليقات تعتبر مؤسفة للغاية.

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