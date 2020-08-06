مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع

محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.

مصطفى محمد في الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.

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