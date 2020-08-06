العثور على ربة منزل مشنوقة داخل غرفتها بالشرقية

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عٌثر على سيدة "مشنوقة" داخل غرفتها بمنزل زوجها بمركز كفر صقر ورجحت التحقيقات الأولية إقدامها على الانتحار.



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا بالعثورعلى سيدة تبلغ من العمر نحو 21 عاما مشنوقة داخل منزل زوجها بدائرة المركز.



انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وأفادت والدة زوجها أن المتوفية متزوجة من ابنها " ف إ " 26 عاما عامل ولديهما طفل مشيرة إلى أن المتوفية طلبت منها أن تعتني بالطفل ويجلس معها حتى تعود وتأخده.



وأضافت: بعد مرور الوقت دون عودة المتوفية توجهت إلى الشقة التي تقيم فيها وفوجئت بها مشنوقة بـ "إيشارب" ومعلقة بمروحة السقف داخل غرفتها مايرجح إقدامها على الانتحار.



تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.