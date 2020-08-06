حالة الطقس غدًا الجمعة.. انخفاض طفيف بالحرارة والرطوبة وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:48 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
حالة الطقس اليوم انخفاض طفيف بالحرارة والرطوبة وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

اصدرت الدكتوره ايمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 7 أغسطس 2020 ، و أكدت فيه ان الطقس هذه الايام سيشهد انخفاض في درجات الحرارة .


أرتفاع طفيف درجات الحرارة اليوم

وقد أكدت الدكتورة ايمان شاكر في بيانها اليوم أن الاجواء الجوية ستكون معتدلة و ستشهد أرتفاع نسبي في درجات الحرارة ، حيث سيسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية و القاهرة ،مائل للحرارة علي الصعيد.

وافادت الدكتورة ايمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد في الهيئة الاعمة بالارصاد الجوية بأن من المتوقع تساقط الامطار خفية علي مدن الشمال ، و أمطار رعدية علي مدن الصعيد .

كما اوضحت شاكر بأن هناك فرصة لهبوب الرياح المثيرة للاتربة و الرمال في أقصي مدن صعيد مصر.


بيان بدرجات الحرارة الجمعة 7 اغسطس 2020

وقد صرحت الدكتورة ايمان شاكر بأم من الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي علي السواحل الشمالية و القاهرة الي أن نسبة الرطوبة لازالت مرتفعة حيث وصلت نسبة الرطوبه علي السواحل الشمالية و القاهرة نسبة 80 ـ85%  ، وتجاوزت 90% في بعض محافظات وجة بحري.

واليكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 7 أغسطس 2020

درجات الحرارة في السواحل الشمالية بلغت 30ـ31 درجة مئوية

درجات الحرارة في وجه بحري و القاهرة بلغت 35 درجة مئوية

أما عن درجات الحرارة في الصعيد تراوحت ما بين 40 ـ42 درجة مئوية

وقد ناشدت الدكتورة ايمان شكر المواطنين بوجوب الاكثار من المياة في مثل هذه الاجواء الحارة لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة ، ايضا ناشدت المواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة ، و التواجد في الاماكن المفتوحة جيدة التهوية

حالة الطقس اليوم انخفاض طفيف بالحرارة والرطوبة وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

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