عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، تأكدت جاهزيته الطبية والبدنية لمباراة إنبي المقبلة في الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ: «جاهزية اللاعب حمدي فتحي مؤكدة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، فيما تتوقف مشاركته في مباراة إنبي المقبلة وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق».

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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