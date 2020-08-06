جوارديولا: علينا أن لا نرتكب العديد من الأخطاء أمام ريال مدريد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:33 م
علي نبوي
تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"علينا أن لانرتكب العديد من الأخطاء، هذه البطولة تعاقبك على أخطائك، لقد تحدثنا سويًا في السنوات الماضية على الأخطاء التي تسبب خروجنا".

وأضاف :"إذا أردنا الفوز بهذه البطولة يجب أن نكون مركزين من هذه الناحية".

وتابع :"دي شعور بأننا جاهزون لتقديم أداء جيد وللانتصار في اللقاء. نحن جاهزون".

وزاد :"نرغب بتحقيق البطولة بكل تأكيد. علينا الفوز على فرق أمثال ريال مدريد من أجل القيام بذلك. يجب علينا الانتصار للتأهل للدور المقبل".

وعن فوز فريقه في مباراة الذهاب بإسبانيا قال :"الأمر مضى عليه وقت طويل. علمنا بعد اللقاء أننا سنواجه لقاء مختلف على أرضية ميداننا، بدون جماهيرنا ولكننا سنحاول تقديم لقاء جيد".

 وأكمل :"نرغب بتحقيق البطولة بكل تأكيد، علينا الفوز على فرق أمثال ريال مدريد من أجل القيام بذلك، يجب علينا الانتصار للتأهل للدور المقبل".

واختتم حديثه بالتطرق إلى رأيه في زيدان مدرب ريال مدريد قائلا :"عندما تقوم بتحليل خطته يقوم برسم وتقديم خطة أفضل".

وأتم :"من الصعب علينا تحليل تكتيكاته، شاهدنا كل لقاءات ريال مدريد منذ التوقف وتناقشنا فيما ممكن أن يتبعوه في اللقاء، ولكن ما قمنا به أكثر هو التناقش في امكانية التسبب في متاعب لفريقهم".

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