ارتفاع مشتريات الهند من الذهب خلال يوليو الماضي

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها، اليوم الخميس، أن المشتريات الخارجية للهند من الذهب ارتفعت إلى 25.5 طن خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 20.4 طن خلال الشهر نفسه من العام المنصرم.





وبحسب التقرير، سجلت واردات الهند من الذهب أول زيادة على أساس سنوي في عام 2020، حيث تم تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في ثاني أكبر مستهلك للمعدن عالمياً.





وتراجعت الواردات الهندية من الذهب في النصف الأول من عام 2020 بنحو 79 بالمائة، ليتجه ​​الطلب على الذهب في الدولة الآسيوية إلى مستوى قياسي منخفض هذا العام، بسبب ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق.





وتتجه الهند نحو أول انكماش اقتصادي سنوي منذ أكثر من أربعة عقود بعد أن أغلقت القيود المتعلقة بالفيروس الشركات وخلفت الملايين من العاطلين عن العمل.