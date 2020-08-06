ياسمين صبري تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:10 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
سيدة صادق



نشرت الفنانه ياسمين صبري صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهرت "ياسمين" في الصورة وكانت ترتدي بلوزة بيضاء وتركت شعرها البني الكيستنائي منسدلاً علي كتفيها وإعتمدت علي مكياج خفيف ليبرز رقة ونعومة ملامحها المصرية الجذابة.

.وتبادل جمهور "ياسمين" معها التعليقات وكان ابرزهم زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي علق بإيموشن قلب هو والفنانه هنادي مهني ، وجائت التعليقات الآخري كالتالي :"منورة الدنيا، أجمل بنت عربية، فدوة، ماشاء الله جميلة".

وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

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