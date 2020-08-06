عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة









كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف الثنائي جونيور أجاي وياسر إبراهيم من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إنبي.





وسيد عبد الحفيظ،إن العقوبة الموقعة على الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد انتهت.





وأضاف: «أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة».





ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.





‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



