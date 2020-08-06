عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف الثنائي جونيور أجاي وياسر إبراهيم من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إنبي.

وسيد عبد الحفيظ،إن العقوبة الموقعة على الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد انتهت. 

وأضاف: «أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة». 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة. 

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسر إبراهيم الأهلي اخبار الأهلي إنبي أجايي

أخبار تهمك

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ أقل من ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يدفع بـ "الجوكر" في مركز الظهير الأيمن ضد إنبي

منذ أقل من ساعة

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يستعيد أجايي أمام الدراويش

أجايي يعلن جاهزيته مع الأهلي لموقعة الإسماعيلي

أجايي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

مران الأهلي.. انتظام معلول وفايلر يطمئن على أجايي

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جونيور أجايي من مباراة الجونة

الأهلي يطمئن على إصابة جونيور أجايي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

06:01 م

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

06:33 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا