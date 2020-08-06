عاجل - الأهلي يعلن أحقية نجم الفريق في المشاركة أمام إنبي.. وغياب ياسر إبراهيم للإصابة
الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:24 م
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف الثنائي جونيور أجاي وياسر إبراهيم من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إنبي.
وسيد عبد الحفيظ،إن العقوبة الموقعة على الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد انتهت.
وأضاف: «أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة».
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا