تفاصيل مصادرة ٤ آلاف عبوة أدوية وكحول مجهول في حملة بالدقهلية

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نجحت حملات الرقابية والتفتيش الصيدلي على سوق الدواء في مصادرة ثمانية عشر صنفا بإجمالي 4010 عبوة أدويه ومستحضرات ومستلزمات طبية و60 لتر كحول مجهول المصدر.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وجه بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطنين، وشدد علي استمرار الحملات.



ومن حانبه كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للصيدلة لجنة من التفتيش الصيدلى لمرافقة حملة مشتركة مع مباحث التموين بالدقهلية.



حيث توجهت الحملة الى مكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير مصرح له بتخزين الادوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية



وقد أسفرت الحملة عن مصادرة عدد ثمانية عشر صنفا باجمالى 4010 عبوة أدويه ومستحضرات ومستلزمات طبية و60 لتر كحول مجهول المصدر.



وقد تم تحرير محضر ومصادرة جميع المضبوطات بمعرفة مباحث التموين بالدقهلية لحين صدور قرار النيابة بشأنها.



وعلي صعيد اخر وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، رسالة لشعب الدقهلية، للتمسك بكافة الإجراءات الإحنرازية التي وضعتها الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد.١٩.



وشدد وكيل صحة الدقهلية، علي اتباع كافة الإجراءات الإحترازية، من ماسك، وتباعد، وعدم إقامة الأفراح أو سرادق العزاء، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.



وناشد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أبناء الدقهلية بأن نلتزم بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا لإنه لم ينتهي بعد رغم أن هناك انخفاضا ملحوظا.



وقال وكيل صحة الدقهلية "كورونا رجعت في بلاد أخرى في العالم وأتمنى وأناشد كل مواطنى الدقهلية بالحفاظ على الإجراءات، مستنكرا عودة الزحام في المياتم والأفراح، مما قد ينذر بكارثة.



وتابع وكيل صحة الدقهلية، الفيروس من المكن ان يعود بشدة وبشراسة، فالعالم حتى الآن لم يتوصل لأى علاج أو أمصال، وكلها في مرحلة التجارب قد تسنغرث شهور لذلك نريد أن نحافظ على البلد واقتصاد البلد.



وقال وكيل صحة الدقهلية، "مش عاوزين نرجع للخلف ونخسر إللى اكتسبناه، الأعداد قلت في المستشفيات لكن الكورونا لم تتنهي وما زالت موجودة.



وبناشد وكيل صحة الدقهلية، كل مواطنى الدقهلية بالالتزام بالإجراءات الإحترازية، وعلى رأسها الماسك ثم الماسك ثم الماسك لأن التخلى عنه خطير جدا، فالزحام ينذر بكارثة لان ممكن يبقى فيه حد مصاب وينقل العدوى للآخرين والأمور ممكن ترجع تتزداد تانى".



واكد وكيل صحة الدقهلية، علي ان بسبب انخفاض الأعداد، هناك قرارات جديدة حفاظا على الأطقم الطبية والمرضى العاديين من العدوى، وهو إلغاء العزل للحالات المصابه بكورونا في كافة مستشفيات المحافظة.



وتابع وكيل صحة الدقهلية، سيتم اتاحة الكشف في كافة المستشفيات وأى حالة تحتاج للعزل داخل مستشفى سيكون العزل متاح فقط بمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد وجميع مستشفيات الصدر، والحميات على مستوى المحافظة، اما الحالات البسيطة التى تحتاج عزل منزلى سيتم اعطاءها العلاج ومتابعتها عن طريق فرق الطب الوقائى، وأدعو الله أن يرفع البلاء عن مصر.