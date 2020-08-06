ريهام سعيد تحتفل بالقبض على من تحرش بها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:38 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
سيدة صادق
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نشرت الإعلامية ريهام سعيد خبر القبض علي الخمس شباب الذين تحرشو بها وابنها في أخد المناطق الساحلية وإحتفلت مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلقت "ريهام" علي الخبر قائلة :"بشكر مجهوداا وزارة الداخلية والنيابة العامة من كل قلبي اخيراً الحق بيرجع

يشار إلي نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو لها وهي تستغيث بالمسؤولين بعد تعرضها للتحرش وذلك عبر صفحتها الشخصية في "إنستجرام"،وعلقت "ريهام" قائلة: "أنا بيتم التحرش بيا انا وبنتي انا معايا صور ليهم وفيديو بالواقعة".
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يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تم وقفها عن العمل وذلك بسبب أنها أسائت وتحدثت عن مرضي السمنة بطريقة غير مهذبة مما عرضها للهجوم من متابعيها ومن بعض الفنانين "

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