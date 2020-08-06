أسعار الدولار تواصل الارتفاع خلال التعاملات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:34 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
واصلت أسعار الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد صفقة التحفيز الجديدة المرتقبة، هدد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ إجراء تنفيذي حال فشل التوافق حول اتفاق لتمرير تشريع إغاثة جديد بقيمة تريليون دولار.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1848 دولار.

كما صعد الدولار بنسبة هامشية 0.07 بالمائة أمام العملة اليابانية، ليصل إلى 105.64 ين، فيما تراجع مقابل العملة البريطانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3138 دولار.

وقرر المركزي البريطاني اليوم تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء السندات دون تغيير وسط استمرار تداعيات الوباء التي يعتقد بنك إنجلترا أنها قد تؤخر التعافي الاقتصادي حتى أواخر العام المقبل.

بينما ارتفعت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 0.9104 فرنك لكل دولار.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 92.988، لكنه قرب أدنى مستوياته منذ أبريل  عام 2018.

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