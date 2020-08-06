الهند تثبت معدل الفائدة عند مستوى 4 %

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر

قرر البنك المركزي الهندي تثبيت معدل الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستوى 4 بالمائة.

وخفض المركزي الهندي معدلات الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس منذ بداية العام لمواجهة تداعيات الوباء العالمي.

وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي بدأ في التعافي من أدنى مستوياته في شهري أبريل  ومايو  مع تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بالفيروس.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد يعاني من ضغوط لم يسبق لها مثيل في بيئة عالمية تتميز بحالة عدم اليقين الشديدة، التي تعتمد على شدة الوباء وانتشاره لا سيما المخاطر المتزايدة المرتبطة بموجة ثانية من العدوى.

وأضاف المركزي الهندي أنه سيستمر في انتهاج سياسة نقدية تيسيرية طالما كان ذلك ضروريا لدعم التعافي الاقتصادي.

وتابع: "في حين أن هناك مساحة متاحة لمزيد من إجراءات السياسة النقدية، فمن المهم استخدامها بحكمة لتعظيم الآثار المفيدة على الاقتصاد".

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